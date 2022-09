Pedro Calado garante estar a cumprir promessas feitas nas eleições

Foi na apresentação do projecto de 'Preparação Individualizada de Medicação', em São Martinho, que o presidente da Câmara Municipal do Funchal garantiu que o seu executivo tem vindo a cumprir "muitas das promessas que foram feitas" embora esteja no poder há menos de um ano.

Na ocasião, Pedro Calado deu conta de que “mais do que prometer e falar, aquilo que a polução tem que sentir é a materialização dos projectos que nós nos comprometemos a fazer, e está aqui um projecto tão simples e tão prático que quando se toma conhecimento a primeira coisa que nos passa pela cabeça é como é que isto nunca foi feito?”.

São Martinho lança projecto de Preparação Individualizada da Medicação A Junta de Freguesia de São Martinho apresentou, esta tarde, um projecto-piloto que pretende contribuir para a redução de erros de administração da medicação prescrita.

Perante a apresentação de um projecto que os presentes consideraram pioneiro na esfera pública, o edil aproveitou para elogiar o “trabalho de proximidade” que tem sido desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Martinho, liderada por Marco Gonçalves. Face ao que apontou serem soluções implementadas para resolver os problemas da população da freguesia, Pedro Calado salientou a forma "pragmática, directa e objectiva” que tem marcado a actuação do executivo da coligação 'Funchal sempre à frente'.

O presidente da Câmara do Funchal considera que o grande objectivo para daqui a 4 anos “é fazer com que as pessoas continuem acreditar no projecto ‘Funchal Sempre à Frente’", destacando as mais-valias de as diferentes instituições "trabalharem em conjunto" com o objectivo de "melhorar a qualidade de vida da população", ao invés de haver "‘um muro de Berlim’ entre o Largo do Colégio e a Avenida Zarco". Segundo Pedro Calado, "esse muro já foi quebrado, já não há distanciamentos e estamos agora a remar todos para o mesmo sentido”, garantiu.