ISAL inicia nona edição de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) irá iniciar a nona edição da Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos.

Esta pós-graduação "pretende desenvolver competências técnicas e humanas adequadas à gestão de recursos humanos. Visa, ainda, dotar os participantes de conhecimentos, ferramentas e conceitos imprescindíveis ao desempenho de funções de gestão e chefia na área", bem como "proporcionar uma visão global da gestão do capital humano no contexto da gestão global", refere a instituição em comunicado de imprensa.

O curso destina-se a profissionais detentores de habilitações técnicas compatíveis com a temática da pós-graduação, nomeadamente: licenciados em Gestão, Psicologia, Sociologia, Economia, Direito ou outras áreas afins que pretendam adquirir conhecimentos no âmbito da Gestão de Recursos Humanos.

A pós-graduação tem a duração de seis meses e as aulas serão às sextas (entre as 17 e as 23 horas) e sábado (das 10 às 13 e das 14 às 17 horas).