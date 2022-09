Junta de Freguesia do Imaculado reuniu Comissão Social com seis grupos de trabalho

O plenário da Comissão Social do Imaculado Coração de Maria, "órgão de articulação e congregação de esforços da freguesia, reuniu-se, no final da tarde de ontem, terça-feira, pela segunda vez, estando representadas dezassete entidades, para além da Junta", informa uma nota do seu presidente, Pedro Araújo.

"A reunião começou com a deliberação favorável, por unanimidade, dos membros constituintes relativamente à adesão de dois novos membros, nomeadamente o Grupo Desportivo da APEL e a delegação regional da Alzheimer Portugal", dá conta. "Nesta reunião, ficou ainda definido que Câmara Municipal do Funchal, Investimentos Habitacionais da Madeira, CF Carvalheiro, Escola da APEL, Alzheimer Portugal – delegação da Madeira e CCD São José vão constituir o núcleo executivo da Comissão Social".

Assim, "este grupo de seis entidades, juntamente com o executivo da Junta, procurarão assegurar os actos internos indispensáveis à dinamização da Comissão Social, com o apoio administrativo dos funcionários da Freguesia", assegura.



De seguida, "o plenário apreciou e debateu a constituição de grupos de trabalho e respetivos membros integrantes, em conformidade com o regulamento interno, que prevê que os mesmos devem corresponder a áreas de intervenção prioritária", assinala. "Assim, foram constituídos seis grupos, para as seguintes áreas: ambiente e sustentabilidade, empregabilidade e qualificação profissional, educação e valores, cultura e tempos livres, saúde e desporto, e apoio social".