Parlamento Europeu vai ter grupo de trabalho para criar POSEI para os Transportes

A eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar revelou hoje que vai ser criado um grupo de trabalho no Parlamento Europeu para a criação do POSEI - Transportes, em articulação com os governos dos Açores e da Madeira.

"Está na altura de concretizarmos uma proposta antiga do PSD para a criação do POSEI [Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade, que existe atualmente para a Agricultura] Transportes, justificada pelas especificidades da ultraperiferia. Avançaremos com a criação de um grupo de trabalho no Parlamento Europeu", disse Cláudia Monteiro de Aguiar, em declarações à Lusa à margem do I Encontro Interparlamentar do PSD que se realiza nos Açores.

A intenção do grupo de trabalho é "chegar a um documento resolutivo, o mais completo possível, a entregar quer no Parlamento Europeu, quer na Comissão Europeia, que permita também preparação atempada para as negociações do próximo quadro financeiro, que devem arrancar já em 2024", explicou.

O grupo de trabalho vai ter um "cariz político-técnico e reunirá regularmente, ouvindo especialistas no setor, autoridades regionais, representações parlamentares na Assembleia da República e das duas regiões".

"O momento presente reforça a necessidade de uma solução específica para os transportes nas regiões ultraperiféricas. É mais do que altura de concretizarmos esta proposta antiga e pressionarmos a criação de um programa específico que crie estabilidade no setor nestas regiões", salientou.

O primeiro Encontro Interparlamentar do PSD, que reúne em Ponta Delgada eurodeputados social-democratas, parlamentares com assento na Assembleia da República e no parlamento dos Açores, começou na quarta-feira em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O encontro interparlamentar, que termina hoje, é uma organização conjunta do PSD no Parlamento Europeu e do PSD/Açores, no âmbito da iniciativa "Missão Açores", lançada em 2020 em Bruxelas.

"Pretende juntar, para o debate e partilha de ideias, os deputados europeus do PSD com os membros do Governo Regional dos Açores do PSD, os deputados dos Açores à Assembleia da República e os deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores", lê-se num comunicado.

O líder do PSD, Luís Montenegro, estará esta noite no jantar de encerramento.