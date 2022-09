Grupo de trabalho para criar solução para lesados do Banif reúne-se amanhã

Decorre amanhã, no Ministério das Finanças a primeira reunião efectiva do Grupo de Trabalho para criar Fundo de Recuperação de Crédito do Banif.

O Grupo de Trabalho foi constituído no ano passado, tendo reunido apenas protocolarmente, sendo assim a reunião de amanhã a primeira com expectativas de trabalho efectivo e a apresentação de resultados.

Constitui o Grupo de Trabalho representantes do Governo/Ministério das Finanças (Secretário de Estado), uma delegação de três membros da Associação de Lesadas do Banif (ALBOA), chefiada pelo seu presidente, Jacinto Silva, o advogado da ALBOA e da maioria dos Lesados, Nuno da Silva Vieira, e representantes do Banco de Portugal da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).