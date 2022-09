'Noite Aberta' da Estação de Biologia volta a 30 de Setembro

Desde a sua fundação, em 1999, que anualmente a Estação de Biologia Marinha do Funchal leva a cabo nos meses de Julho, Agosto e Setembro, um evento designado por Noite Aberta e que consiste em proporcionar ao público interessado uma visita guiada à Estação, entre as 20 horas e as 21h15, após a qual um convidado faz uma palestra sobre um tema relacionado com o Mar.

Em 2020 e 2021 não foi possível realizar este evento devido à situação da pandemia COVID-19, mas este ano, “retomamos esta actividade, sendo que a última Noite Aberta está agendada para sexta-feira, 30 de setembro de 2022”, diz a organização, em nota de imprensa enviada.

O orador convidado para o evento é o Professor Doutor Manfred Kaufmann, que abordará o tema “Microalgas marinhas – Do mundo microscópico ao clima global”. O Prof. Manfred Kaufmann é doutorado em Oceanografia Biológica e tem Mestrado em Biologia (majors: Zoologia Marinha, Biologia Pesqueira e Química Marinha), ambos do Instituto de Investigação Marinha, Kiel, Alemanha (agora: Centro Helmholtz para Investigação dos Oceanos).

As suas principais áreas de investigação incidem nas comunidades de fitoplâncton e a sua dinâmica em torno de montes submarinos e ilhas (taxonomia e ecologia), dinoflagelados bentónicos potencialmente nocivos (HAB) e ecologia marinha. É professor associado na Universidade da Madeira, tendo larga experiência na formação de graduação e pós-graduação (mestrado, doutoramento).