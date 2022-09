Funchal já aprovou 160 mil euros dos apoios municipais 'Alavancar' e 'Re-Abrir'

A Câmara Municipal do Funchal formalizou a assinatura de 30 contratos, no âmbito das candidaturas aprovadas aos apoios municipais 'Alavancar' e 'Re-Abrir', um para a modernização e revitalização comercial, outro para a abertura e reabertura de novas atividades comerciais.

No total, são 500 mil euros disponíveis, a fundo perdido, dos quais 32% estão aprovados.

Para já, 24 empresas estão aptas a receber 141 mil euros, através do 'Alavancar', e outras 6 poderão contar com 20 mil euros, por via do 'Re-Abrir'.

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal assume que “os empresários podem já a partir do dia 26, ou seja, segunda-feira, apresentar as faturas das despesas autorizadas, pois o município está preparado para efetuar os pagamentos”, revelou Cristina Pedra.

As candidaturas a estes apoios municipais continuam abertas, e os empresários podem, até o fim do ano ou até a verba orçamental esgotar, apresentar as suas candidaturas.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal destaca a celeridade de todo o processo, “com a autarquia a operacionalizar estes apoios em 2 meses”, bem como as preocupações em desburocratizar todo o processo, “agora mais simplificado”, enfatizou Pedro Calado.

A informação detalhada sobre estes apoios municipais está disponível no site da Câmara Municipal do Funchal, em www.funchal.pt., ou no Balcão do Investidor, na Praça do Município.