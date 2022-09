Porto Moniz organiza III Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto

A Câmara Municipal de Porto Moniz organiza na próxima segunda-feira, 26 de Setembro, o III Seminário Regional dos Municípios Amigos do Desporto, alusivo à temática 'Envelhecimento Saudável, Envelhecimento Activo', com o intuito de divulgar a Rede Nacional de Municípios Amigos do Desporto e de promover um espaço para debate e partilha de boas práticas, tendo em vista a promoção de estilos de vida saudáveis.

O Seminário, que tem como principais destinatários autarcas, estudantes, técnicos das áreas desportivas e de exercício físico das autarquias e de outras entidades públicas ou privadas, decorrerá no Espaço Multiusos do Porto Moniz e estará aberto a outros públicos com interesse na temática, mediante inscrição prévia.