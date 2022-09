Bastonária dos Contabilistas pede "melhores condições" para o exercício da profissão

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados apelou hoje para que não existam atualizações ou interrupções dos portais da AT e da Segurança Social durante momentos importantes do calendário fiscal, pedindo melhores condições para o exercício da profissão.

Paula Franco falava na sessão de abertura do 7.º Congresso dos Contabilistas Certificados, que decorre entre hoje e dia 23 de setembro no Altice Arena, em Lisboa, quando defendeu serem "necessárias melhores condições" para o exercício da profissão.

Entre estas elencou que "os portais da Autoridade Tributária (AT) e da Segurança Social, bem como as demais entidades públicas" funcionem "bem, sem interrupções ou atualizações nos momentos mais importantes do calendário fiscal".

Perante uma plateia de cerca de seis mil pessoas, segundo a organização, e na qual estava presente o ministro das Finanças, Fernando Medina, a bastonária defendeu que os Contabilistas Certificados têm "condições" para ser o "interlocutor de confiança entre os contribuintes e a Administração Pública, especificamente o Ministério das Finanças".

"Precisamos que a AT veja os contabilistas certificados como parceiros, respeitem mais o nosso trabalho e que haja um canal de trabalho referencial entre a AT e os Contabilistas Certificados", disse.

Paula Franco sublinhou que "esta ponte já existe e tem corrido muito bem", mas considerou que ainda é necessário reforçá-la.