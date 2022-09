Pedro Neto e Gonçalo Ramos fora dos 23 eleitos para a Espanha

Os avançados Pedro Neto e Gonçalo Ramos ficaram hoje fora dos 23 eleitos de Fernando Santos para o encontro com a Espanha, da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações em futebol.

De acordo com a lista disponibilizada pela UEFA, o selecionador luso deixou de fora dois jogadores que também não alinharam em Praga, na goleada por 4-0 à República Checa, tendo então ficado no banco de suplentes.

Pedro Neto, do Wolverhampton, não é utilizado desde 30 de março de 2021 (2-1 no Luxemburgo), enquanto Gonçalo Ramos, do Benfica, foi chamado pela primeira vez à seleção para os jogos com checos e espanhóis, depois da renuncia do também benfiquista Rafa.

Para os seus lugares, foram chamados o defesa João Cancelo, que falhou o embate com os checos devido a castigo, e o avançado João Félix, que tão participou no embate disputado no sábado devido a lesão.

Na seleção espanhola, Luis Enrique excluiu Azpilicueta e Eric García, que foram titulares no desaire caseiro de sábado com a Suíça (1-2), substituindo-os por Dani Carvajal e Diego Llorente, fortes candidatos a entrarem no 'onze'.

O encontro entre Portugal e Espanha, da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, realiza-se na terça-feira, pelas 19:45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Após cinco rondas, a formação das 'quinas' lidera o agrupamento, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa, sendo que o primeiro segue para a 'final four' e o último é despromovido à Liga B.