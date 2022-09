'Funchal Agora Speakers' promove conversa sobre comunicação e liderança

O clube 'Funchal Agora Speakers' e a FNAC Madeira convidaram o director da unidade hospitalar - HPM e MMC no Grupo HPA Saúde - Madeira, Alexandre Gonçalinho para um conversa sobre o 'impacto da comunicação na criação e gestão de equipas de alta performance’, hoje, às 19 horas, no palco da FNAC, no Madeira Shopping.

Esta iniciativa do 'Funchal Agora Speakers' pretende proporcionar um espaço e ambiente agradável para treinar, melhorar e explorar as capacidades de comunicação e liderança.

O clube do Funchal integra o Agora Speakers International, uma organização internacional sem fins lucrativos, com voluntários que se dedicam a apoiar os membros a desenvolverem capacidades como falar em público, gerir e interagir em debates, liderança e promoção do pensamento critico.