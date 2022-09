Directora de comunicação de Isabel II garante que esta discordava do Brexit

A ex-diretora de comunicação da rainha Isabel II, Sally Osman, afirmou hoje que a monarca não estava de acordo com a saída do Reino Unido da União Europeia, o designado Brexit.

"Não acredito", afirmou Osman, entre risadas, quando questionada sobre este assunto na estação televisiva norte-americana CNN e depois de lhe terem sido apresentadas notícias sobre um suposto apoio da rainha ao Brexit.

A comunicação social britânica tem especulado sobre a posição de Isabel II em relação ao Brexit, mas esta era conhecida pela sua extrema cautela na hora de mostrar as suas opiniões pessoais em público, em particular as políticas.

O vestido que usou na abertura do parlamento em 2017, de um azul intenso, suscitou várias especulações sobre o seu apoio à União Europeia, mas nunca se expressou abertamente sobre o assunto.