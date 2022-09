ACAPORAMA promove webinar sobre 'Novas realidades do trabalho à distância'

Com o objectivo de compreender melhor sobre as novas regras do mercado de trabalho, assim como o modelo home office, a Academia de Formação ACAPORAMA, em parceria com o Polo de Emprego da Casa do Povo da Ponta do Sol, vai promover, no dia 17 de Outubro, pelas 15 horas, um webinar intitulado 'Novas realidades do trabalho à distância'.

Esta iniciativa terá como oradores Micaela Vieira, gestora de projectos, que vai desenvolver o tema 'Startup Madeira: Inovação, Empreendedorismo & Comunidade'; e Gonçalo Hall, CEO na empresa NomadX, nómada digital e consultor em trabalho remoto, que dará a conhecer quais as oportunidades e tendências do trabalho remoto.

A participação é gratuita, no entanto sujeita a inscrição prévia através de [email protected] ou 291 761 460 até dia 14 de Outubro de 2022.

A Madeira lançou, no final de 2020, um projecto inovador para atrair nómadas digitais de todo o mundo. A iniciativa 'Digital Nomad Madeira' é uma parceria entre o Governo Regional da Madeira, a Startup Madeira e Gonçalo Hall, nómada digital e consultor de trabalho remoto.

Esta iniciativa é criada com o objectivo de atrair 700 trabalhadores remotos de todo o mundo para o arquipélago, onde os mesmos podem desfrutar de uma nova infraestrutura criada a pensar neles, onde existem espaços de trabalho, locais de actividades e de comunidade.