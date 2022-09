Pauleiros receberam Marcelo e Cafôfo em San Diego

Foi numa das muitas associações ligadas ao Espírito Santo, na California, que o Presidente da República e o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas encontraram algumas dezenas de pauleiros na visita que efectuam a San Diego.

Aqui estimam-se que residam mais de 300 mil luso-americanos, maioritariamente oriundos dos Açores e da Madeira e onde um chefe de Estado não ia há 33 anos. Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Cafôfo agradeceram a hospitalidade da comunidade.

“Os madeirenses continuam com fortes ligações à pesca, no entanto as novas gerações estão integradas em diferentes sectores da actividade económica”, realçou o tutelar com a pasta das Comunidades.

“É também uma comunidade que continua a manter laços muito próximos com a Madeira, alguns deles regressaram das suas férias há pouco tempo, porque quiseram passa-las na freguesia do Paul do Mar, embora as novas gerações desloquem-se com menos frequência do que os seus pais, de qualquer modo existe um sentimento pela portugalidade que tem suscitado muita curiosidade por parte dos americanos”, destacou à margem da visita à 'United Portuguese' presidida por lusodescendente, Daniel Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Cafôfo ainda tiveram tempo para tirar dezenas de fotografias para assinalar a presença que se estende até a próxima quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa passará por estes três grandes centros da emigração portuguesa para a Costa Oeste dos Estados Unidos da América.