Confiança lembra que subsídio de penosidade e insalubridade foi criado no mandato anterior

O ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, afirmou esta quinta-feira, 22 de Setembro, que a medida hoje aprovada em reunião camarária "é uma actualização do que já foi feito no ano passado", lembrando que o seu executivo aprovou em Maio do ano passado, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2021, o subsídio de penosidade e insalubridade, conforme noticiou na altura o DIÁRIO.

400 trabalhadores da Câmara do Funchal terão direito ao subsídio de penosidade e insalubridade Representa um investimento que ascende a quase meio milhão de euros e irá permitir a estes funcionários obterem uma remuneração que estava prevista, do ponto de vista formal, desde 1998

Actualmente vereador da coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, explica que a diferença da medida agora implementada é que vem introduzir "novas funções consideradas penosas ou insalubres no DL 93/2021 aprovado a 9 de Novembro último, ou seja, já no actual mandato municipal".