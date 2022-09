PPM quer reformular gestão do sistema regional de saúde

Na sequência de uma reunião com Sindicato dos Enfermeiros, o Partido Popular Monárquico demonstrou esta quinta-feira, 22 de Setembro, a sua preocupação com o sector, que integra "uma classe profissional muito competente, mas extremamente ignorada e desrespeitada pelos governantes" regionais. Paulo Brito defende a reformulação da gestão do sistema regional de saúde.

Em nota emitida, o PPM denuncia a "precariedade salarial" e a necessidade de melhorar a qualificação dos enfermeiros, bem como de admitir mais profissionais "com contractos efectivos", e efectivar os "pagamentos em falta de bónus prometidos relacionados com a pandemia da covid-19, progressões de carreira não pagas devidamente com o seu estatuto".

A importância da acção dos enfermeiros por parte dos sucessivos governos não tem tido literalmente nenhum reconhecimento pelo seu esforço e dedicação, pois não se refletem na melhoria do valor económico e social das suas trajectórias profissionais, para agravar nem as suas condições de trabalho são melhoradas, muito pelo contrário, estão a piorar dia para dia, levando à exaustão física e psicológica destes profissionais insubstituíveis inclusive pela famosa Inteligência Artificial. PPM

No comunicado, assinado pelo coordenador regional, Paulo Brito, é descrito que "o problema do Sistema Regional de Saúde ao longo destes anos está no corpo de Gestão das entidades: EPE e IASAUDE".

Para fazer face aos problemas, o partido propõe uma auditoria externa a todo o sistema de saúde regional, bem como o fim dos serviços de todo o corpo de gestão das entidades, "composta por quase na sua totalidade por advogados ou gente formada na área de advocacia, sem terem o mínimo conhecimento na área da saúde", que devem ser substituídas por duas novas equipas de gestão com membros da área da saúde, economia e direito "sem ligações partidárias".

O partido defende ainda o aumento do financiamento, o investimento em formação, bem como em novos equipamentos tecnológicos "para aumentar a eficiência de todo o sistema regional de saúde".