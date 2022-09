Tudo o que precisa de saber sobre o alisamento do cabelo!

O alisamento é o nome que se dá ao processo de alisar e este é, aliás, um procedimento que nos dias que correm tem sido bastante procurado por pessoas com cabelos crespos, cacheados e ondulados e que pretendem uma mudança radical ou até simplesmente realinhar os fios, eliminar o volume e o frizz.

Por se tratar de um processo químico, requer nitidamente alguns cuidados antes e após o procedimento. O tempo do procedimento vai depender de cada cabelo, mas normalmente, e se o cabelo apresentar as condições mínimas para receber a química, demorará 4 horas.

No KeBeleza Cabeleireiro & Estética, no Centro Comercial da Cancela, Loja 9, trabalhamos com o alisamento à base de aminoácidos. É um alisamento que não faz fumo, não arde nos olhos e, por isso, pode ser feito em segurança e sem qualquer tipo de incómodo. Tem a duração de 4 a 8 meses, dependendo do crescimento do cabelo.

O Retoque deverá ser feito no mínimo após 4 meses, apenas na raiz que cresceu.

O nosso alisamento pode ser feito em todos os tipos de cabelos, até mesmo nos loiros e coloridos, desde que o cabelo se encontre minimamente saudável para receber a química.

Após o procedimento pode ir à praia sem qualquer problema, desde que lave o cabelo após o mergulho, em água doce e, se possível, use um protetor UV capilar. Lembrando que a hidratação em casa é muito importante após a ida a praia. Pode também pintar o cabelo, mas recomenda-se que aguarde pelo menos 5 dias, pode igualmente fazer madeixas após o alisamento, desde que faça uma reconstrução entre uma química e outra.

As grávidas podem fazer o nosso alisamento, desde que o médico autorize, porque não contém formol e é indicado para qualquer pessoa.

Vantagens

-Praticidade na hora de se pentear.

-Controle do volume

-Eliminação do frizz

-Cabelos sempre alinhados e sedosos

Cuidados a ter após o procedimento

-O uso de produtos de Reconstrução é indispensável, aconselhamos sempre o “home care” da própria marca do alisamento.

-Para um liso perfeito e brilhante, recomendamos o uso do secador

-Não prender os cabelos molhados

-Usar sempre um protetor térmico antes do uso do secador

Os valores do procedimento irão, obviamente, variar de acordo com o comprimento do cabelo.

