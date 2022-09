"Algumas das intervenções feitas agravaram a mobilidade pedonal e automóvel" nos Álamos

Nesta manhã de domingo, 25 de Setembro, a CDU realizou uma acção de contactos com as populações de Santo António, nos Álamos, onde destacou a necessidade em ser feita uma "verdadeira reabilitação urbanística no concelho do Funchal, que vá ao encontro das reais necessidades das populações".

Na base de uma suposta reabilitação urbana, a Câmara Municipal do Funchal tem mentido descaradamente às populações, prometendo investimento de milhões de euros para a reabilitação urbanística de várias localidades do concelho, mas a verdade é que os problemas relacionados com a construção de novos acessos, melhorias de acessibilidades, intervenção ao nível dos esgotos e saneamento básico, de construção de habitação a valores comportáveis pelas populações, garantia de arrendamentos que sejam acessíveis aos trabalhadores, construção de espaços ajardinados ou parques infantis fora do centro da cidade, entre tantas outras promessas que os milhões anunciadas para a reabilitação urbana, dariam resposta". Herlanda Amado, deputada municipal.

A deputada municipal, Herlanda Amado, no decorrer da iniciativa referiu que a CDU tem denunciado a reabilitação urbanística promovida pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) que pretende "assegurar os direitos dos privados e nunca das populações", dando como exemplo as intervenções realizadas no plano urbanístico para os "ricos e para quem tem mais poder económico" levando "milhares de pessoas dos seus lugares de pertença para as periferias da cidade".



Na zona visitada pela CDU, Herlanda Amado explica que foi prometido um plano de reabilitação urbana, que contava com "intervenções ao nível de acessibilidades, mobilidade e trânsito e também ao nível das habitações", contudo, "até ao momento nada foi feito para garantir as condições de segurança para quem aqui vive".

Antes pelo contrário, algumas das intervenções feitas agravaram a mobilidade pedonal e automóvel e toda esta zona tem-se vindo a degradar, e, certamente, a mais recente intervenção feita pela Câmara do Funchal, não corresponde à reabilitação urbanística necessária". Herlanda Amado, deputada municipal.

A terminar, a deputada municipal afirmou que esta iniciativa está integrada na campanha, 'É possível viver melhor na nossa terra' que "num plano mais local dá voz aos moradores dos Álamos e às suas justas reivindicações".