Saiba o que dizem os jornais nacionais

Visão:

- "A coroa tem futuro?"

- "Exclusivo. Últimos anos de Isabel II"

- "Escolas. Governo vai acabar com os manuais em papel"

- "Arturo Pérez-Reverte: 'No ocidente trocámos a razão pelos sentimentos'"

Sábado:

- "Edição especial. Rainha Isabel II -- 1926-2022: 'Sempre foi fácil odiar e destruir. Construir e cuidar é muito mais difícil'"

- "Burla milionária. Vendedor de imóveis lucra Euro1 milhão"

- "Guia para 9 meses. O que vai acontecer com a inflação, os juros e a economia"

- "Vida de 'Annie' Silva Pais, a tradutora de Fidel Castro, em série de televisão: A incrível história da filha do último diretor da PIDE que abandonou o marido e se juntou à revolução cubana"

Correio da Manhã:

- "Juventus-Benfica (1-2): Imparáveis. Águias só sabem ganhar"

- "Família de Sérgio vive terror no dragão. Conceição adiou treino para se reunir com Pinto da Costa"

- "Sporting. Edwards o mágico que veio de Londres"

- "Na Liga Europa. SP. Braga quer manter rota de triunfos"

- "Dívida pública mais cara. Subida de juros castiga famílias e estado"

- "Educação. Já há 75 mil alunos sem professores"

- "Saúde. Risco de Alzheimer maior com a covid-19"

- "Vila Nova de Gaia. Mata sogro com bloco de betão e facadas"

- "Comanda o Porto. Primeira mulher a chegar ao topo da PSP"

- "Vítor Norte luta contra cancro"

Público:

- "Governo reforça plano de residências estudantis para ter mais 2.500 camas"

- "Estado da União: Bruxelas impõe cortes obrigatórios de energia no inverno"

- "Inspeção de Finanças: Subvenções estatais duplicam e fogem a controlo"

- "Mínimo de existência: Teto de isenção de IRS sobe para evitar problemas em pensões"

- "Catarina Martins: BE é 'o partido com as contas mais certas e transparentes'"

- "Irene Papas: Morreu uma das grandes trágicas do cinema moderno"

- "Angola: João Lourenço toma posse numa Luanda fardada para a guerra"

- "Futebol: Benfica derrota Juventus na Champions e vence em Itália 25 anos depois"

Jornal de Notícias:

- "Maternidades do SNS perdem mais de 15 mil partos em dez anos"

- "Bolhão: Regresso ao passado com arquitetura de futuro"

- "Juventus 1-2 Benfica: Águias batem asas e deixam italianos em sentido"

- "FC Porto: PSP ainda à procura de quem apedrejou carro da mulher de Sérgio Conceição"

- "Crédito: Prestação da casa já subiu 30% e apoios tardam"

- "Eletricidade: Bruxelas quer redução do consumo nas horas de pico"

- "Justiça: Juiz retira guarda de três filhas à mãe sem a ouvir"

- "Reino Unido: 'A rainha esteve connosco. Temos de estar com ela'"

Diário de Notícias:

- "4 anos de Temido: Profissionais e despesa cresceram, mas nunca houve tantos portugueses sem médico de família"

- "União Europeia faz 'mea culpa' e aponta um futuro a hidrogénio"

- "Política: Discussão do Orçamento do próximo ano começa já esta tarde no parlamento"

- "Metadados: Nem Judiciária nem PGR dizem quantos casos foram arquivados por chumbo da lei"

- "Rendimentos: Salário no privado perde 44 euros. Governo ainda avalia se IAS sobe tanto como a inflação"

- "iPhone14 vs. Samsung Galaxy S22: Há um claro vencedor na batalha dos topos de gama?"

- "Champions: Benfica faz a reviravolta em Turim e som a12 vitórias em 12 jogos"

Inevitável:

- "Gustavo Tato Borges [presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública]: 'Este inverno vai ser uma prova de fogo para a sociedade portuguesa'"

- "Coldplay em Coimbra: 'Viva la Vida'? Sim, mas sem especulação"

- "Empresas preveem aumentar salários em 2,8% e contratar menos"

- "AR: Rentrée parlamentar com entrada de Marta Temido e saída de Rio"

- "Depressão Danielle: Guarda foi o concelho onde mais choveu"

- "The Fabelmans: Aos 75 anos, o filme mais interior de Steven Spielberg"

- "Ucrânia: Zelensky faz visita surpresa a cidade recapturada"

Negócios:

- "Empresas vão ter uma nova linha de crédito de apoio à tesouraria"

- "A TSU fez o país sair à rua: 10 anos depois, o que mudou?"

- "Guerra dos múpis em Lisboa chega ao fim"

- "Banco digital do BNP está de olho no crédito"

- "Menos covid dita queda de 40% nas subvenções"

- "Função Pública contra juntar progressões à discussão sobre salários"

- "Fiscalistas temem que a 'windfall tax' passe de provisória a definitiva"

O Jogo:

- "Juventus 1-2: Três pontos de exclamação"

- "FC Porto: Conceição está triste, mas firme"

- "Braga -- Union Berlim: Entrar na casa dos 50"

- "Sporting: Arthur reza e toca no céu"

- "V. Guimarães: Tounkara feliz por renovar até 2025"

A Bola:

- "Juventus-Benfica (1-2): Um David e muitos Golias"

- "Sporting. O incrível 'day after' de Arthur"

- "FC Porto. Conceição revoltado com ataque a carro da família"

- "SC Braga - Union Berlim: 'Alta voltagem' frente ao líder da Bundesliga"

Record:

- "Juventus-Benfica (1-2): Festival. Exibição de luxo em Turim e...12.ª vitória consecutiva"

- "Sporting. Arthur na Champions como no quintal da avó"

- "FC Porto. Terror no Dragão. Carro da mulher de Sérgio Conceição foi apedrejado"

- "FC Porto critica falta de proteção das autoridades"

- "SP. Braga-U. Berlim: Artur Jorge quer alta voltagem"