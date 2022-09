Marítimo vence formação sub-23 em jogo de treino

O Marítimo venceu, esta manhã, a sua formação de sub-23 por 3-1, em jogo de treino realizado no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava. A jovem equipa maritmista orientada por Marco Bragança esteve em vantagem com um golo do central Rovira, mas depois os comandados de João Henriques deram a volta ao resultado, com golos de Chucho Ramírez e Joel Tagueu, com o avançado camaronês a bisar.

O treinador verde-rubro utilizou, ao longo do jogo de treino, todos os jogadores disponíveis, incluindo três guarda-redes (Miguel Silva, Trmal e Vítor Eudes). Apenas não participaram no treino os lesionados Matheus Costa, Zainadine, Pablo Moreno, Percy Lisa, Geny Catamo e Pedro Teixeira.

O plano de trabalhos no Marítimo para esta semana de treinos, inclui ainda uma sessão de trabalho agendada para a manhã deste domingo, agora a ter lugar no Estádio de Machico.