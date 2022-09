Queda de árvore sobre a estrada no Montado do Pereiro

Uma árvore de grande porte tombou esta manhã sobre a estrada regional, na zona do Montado do Pereiro, Camacha.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram mobilizados para procederem à desobstrução da via – corte e remoção -, numa operação que conta também com o apoio da PSP. O alerta soou no quartel da corporação pelas 10h51.