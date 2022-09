Outono começou (bem) mais quente que o Verão

Os extremos mais altos da temperatura do ar (mínima e máxima) registados ontem na Madeira, dia 23 de Setembro, primeiro dia do Outono 2022, foram significativamente superiores aos extremos registados a 21 de Junho, o primeiro dia do Verão.

Enquanto no primeiro dia do Verão a mínima mais alta na rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira ‘ficou-se’ pelos 19,5 ºC, no Funchal/Lido, e a máxima não passou dos amenos 24,0 ºC, na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, ontem, primeiro dia do Outono, a noite tropical proporcionou em Santa Cruz/Aeroporto 22,0 ºC de temperatura mínima, enquanto durante o dia a Ponta do Sol/Lugar de Baixo aqueceu até aos 29,4 ºC, a temperatura máxima mais alta nas 21 estações locais do IPMA. A anomalia verificada nestes dois dias em que ocorreu o início destas estações do ano é de +2,5 ºC, na temperatura mínima, e de +5,4 ºC, na máxima.

Assinale-se que este é o padrão normal: o Outono na Madeira começar (bem) mais quente comparativamente à chegada do Verão.