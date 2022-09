Silly Setembro…

Setembro é o mês que marca o fim da “silly season” que, como é sabido, é aquela época do ano (exceptuando o Carnaval) que mesmo em se dizendo os disparates maiores, estes tornam-se em menores porque ninguém está ligando.

Estão todos de férias e, coisas sérias é para aquecer os tempos mais frios!

Vamos então a coisas sérias.

A sério? Há coisas sérias para aquecer os tempos mais frios? Digamos que sim. Mas tenho para mim que as coisas “silly” podem transformar-se em coisas “serious” quando ditas de forma diferente num clima diferente e vice-versa!

Para ilustrar que as diferenças de apreciação de factos entre “silly” e “serious” seasons podem não ser tão diferentes assim (perdoem o anglicanismo, mas a tradução não surte o mesmo efeito), conto rapidamente um estudo feito por um grupo de cientistas

(já o contei em artigos anteriores publicados aqui e no homónimo da capital do reino, mas como recordar é viver, aqui fica mais uma vez)

que colocou quatro macacos numa jaula tendo no meio uma escada com umas bananas no topo. Quando um macaco começava a subir a escada com o fito de chegar às bananas, os outros eram “regados” com um jacto de água gélida o que os levou a reagir passado algum tempo: sempre que um deles se tentava a subir a escada, era imediatamente desaconselhado pelos outros através de uma forte dose de pancada até que nenhum mais se tentou. Então, um dos macacos foi substituído por um “novo”, que não conhecendo a história, aventurou-se escada acima. Levou pancada sem perceber porque a levava (já não havia duche frio nesta altura). E assim por diante, até não restar nenhum do grupo original. No entanto, os que foram substituindo os originais, mesmo sem serem regados não deixavam que os outros subissem até às bananas, concluindo os investigadores que se fosse possível perguntar a qualquer deles porque é que batiam nos outros, a resposta seria algo assim: “ não sei, mas sempre foi assim por aqui”!

Poderíamos encarar isto de uma forma “silly”, mas se atentarmos à gravidade da ignorância dos macacos provocada por quem está do lado de fora e não quer que ninguém toque nas suas bananas, o caso torna-se muito sério. Fomentar ignorância e desconhecimento é a pior forma de controlo que pode existir e, no fundo, é através desses mecanismos que o povo vai sendo “controlado” por forma a não deixar quem sabe que as bananas podem ser alcançáveis lhes explique o logro a que são diariamente submetidos.

Na realidade, o que se diz na estação “estúpida”, também se pode falar nas estações “sérias” e o contrário também pode ser verdade, porque na realidade o que é preciso é baralhar para que fique tudo mais ou menos na mesma. Isto é, os macacos que almejam uma banana do topo da escada somos todos nós: vemos as bananas mas quanto a lá chegar, isso são outros quinhentos, já que há sempre uns pressurosos a tudo fazerem para impedir que possamos lá chegar, para gáudio dos que as colocaram no cimo da escada. Vão-se mudando os macacos para que no final fique tudo na mesma, porque “por aqui sempre foi assim…”

A diferença é que a estupidez dita na estação que lhe é designada (a dita “silly season”) é como o amor de verão que, como soe dizer-se, enterra-se na areia (na Madeira, ao contrário do Porto Santo, enterra-se no calhau, é mais difícil)

enquanto nas estações “sérias”, a mesma estupidez não tem onde se enterrar, porque as estâncias de verão estão fechadas a banhos, maldita sazonalidade!

Enterrada que está a vulgaridade, vamos a coisas sérias.

A guerra continua

A ministra da Saúde demitiu-se

Os políticos foram às Selvagens

Há um novo ministro da Saúde

O Almirante disse umas coisas

O sr. Governo “oferece” dinheiro (antigamente chamava-se a isto cumprimentar com o chapéu alheio, já que o sr. Governo não tem dinheiro para oferecer, o sr. Governo gere o dinheiro que é nosso, dos contribuintes, dos impostos que pagamos, dinheiro esse que a maioria das vezes não sabemos para onde vai, e isto sim, é um tema que deveria de ser falado nas estações “sérias”)

Os políticos adoraram ir com o Almirante às Selvagens

Há que entreter o povo com circo, porque quando falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão!

E assim vamos nas “serious seasons”, à espera de sobreviver até à próxima estação “silly”, porque, como demonstra o estudo descrito, por aqui sempre foi assim.

Finda a estação da estupidez em Setembro, resta esperar até ao Carnaval, quando também ninguém leva a mal, dizem!

Porque por aqui sempre foi assim!