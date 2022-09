CMF coloca semáforos no entroncamento da Rua do Ribeirinho da Pena com a Rua Alferes Veiga França

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara Municipal do Funchal colocou hoje em funcionamento um novo sistema semafórico, no entroncamento da Rua do Ribeirinho da Pena com a com a Rua Alferes Veiga França, com o objectivo de reforçar a segurança rodoviária e pedonal.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal ligou o sistema esta tarde por volta das 16H30.

Pedro Calado explicou que a partir de agora as viaturas que descem a Rua do Ribeirinho da Pena podem virar à direita para a Rua Alferes Veiga Pestana e à esquerda em direcção ao Campo da Barca, quando antes só podiam voltar à direita. Esta alteração, refere o autarca, vai permitir “descongestionar” o entroncamento da Rua das Hortas com a Rua Elias Garcia que era problemático em termos de alguns acidentes, tendo em conta o elevado fluxo de trânsito e um significativo tráfego pedonal, devido à proximidade com a Escola Secundária Francisco Franco.

O presidente da autarquia do Funchal refere que este sistema semafórico não só vai garantir uma maior segurança no atravessamento pedonal dos estudantes, residentes e comerciantes como também, vai permitir retirar entre 400 a 500 viaturas neste entroncamento, “desafogando” o trânsito no início e no final do dia.

Pedro Calado anunciou que a CMF prevê investir 1,5 milhões de euros nos próximos anos para implementar o sistema de semaforização inteligente. A autarquia aposta na modernização da rede semafórica, através da substituição dos controladores semafóricos mais antigos por dispositivos de última geração que possibilitam uma programação mais ajustada aos padrões de circulação local.