Grupo de jovens alunos da 'Jaime Moniz' entregou donativo à Associação Sem Limites

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - IPSS – Associação Sem Limites recebeu um donativo no valor de 500 euros do grupo de jovens candidatos à comissão de finalistas da Escola Jaime Moniz.

Tratou-se de uma festa destinada a toda a comunidade jovem, que para além de dar a conhecer os elementos da lista candidata à comissão, tiveram como grande missão a angariação de fundos para pessoas com necessidades especiais, sendo que dessa forma conseguiram entregar à APPNE - ASL um donativo no valor de 500 euros". Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - IPSS – Associação Sem Limites

O donativo foi entregue em mãos por todo grupo, no decorrer do dia de hoje, e será destinado à compra de material ortopédico, satisfazendo, assim, algumas pessoas que aguardam em lista de espera.