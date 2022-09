Terramoto de magnitude 7.6 atinge costa do Pacífico Central no México

Um terramoto de magnitude 7.6 na escala de Richter sacudiu hoje a costa do Pacífico central no México, anunciaram as autoridades locais.

Não houve relatos imediatos de danos do terramoto que ocorreu às 13:05 (19:05 em Lisboa), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que indicou, inicialmente, uma magnitude de 7.5.

O epicentro foi localizado 37 quilómetros a sudeste de Aquila, perto da fronteira entre os estados de Colima e Michoacan, e a uma profundidade de 15,1 quilómetros.

Os alarmes de terramoto soaram menos de uma hora após terem soado num simulacro em todo o país, que marca os grandes tremores de terra que aconteceram na mesma data, em 1985 e 2017.