Ensino superior, futebol e morte da Rainha Isabel II em destaque nos jornais de hoje

Bom dia. As capas dos jornais nacionais desta segunda-feira dão destaque a vários assuntos que têm estado na ordem do dia.

No Correio da Manhã:

- "Juiz acusado de agressão colocado junto a mulher. Ex-companheira é juíza no Tribunal de Viseu"

- "Fim de semana fatal. Oito mortos em acidentes"

- "Moita Flores no hospital após ataque cardíaco"

- "Pai de Bastian recusa entregar menino raptado"

- "Benfica. Aursnes. Schmidt prepara médio para a Juve"

- "Sporting. Rúben faz promessa a Trincão"

- "FC Porto. Conceição com dúvidas na defesa"

- "Educação. Faltam professores no regresso às aulas"

- "Reino Unido de luto. Isabel II despede-se da Escócia"

- "Algarve. Valor da alfarroba faz disparar assaltos"

- "Cadeia de Tires. Ouro apreendido a presas desaparece"

- "Almada. Autor de disparos indiciado por homicídios tentados"

- "Guerra. Ucrânia ganha terreno a norte, leste e sul"

- "Linda de Susa internada em estado grave"

No Público:

- "Prestação da casa arrisca subir mais de 100 euros nos créditos mais altos"

- "Guerra na Europa. Ucrânia triplica área conquistada em 48 horas"

- "Pensões. Costa não quis dar mais para não ter de cortar depois"

- "Saúde. Mais de metade dos obstetras tem mais de 50 anos"

- "Idanha-a-Nova. Autarquia comprou prédio que era seu há mais de 20 anos"

- "Javier Marias. Morreu um dos maiores da literatura espanhola"

- "Bastonária dos contabilistas. 'Estas ajudas não chegam e o Governo tem de pensar noutras medidas'"

- "Alain Tanner (1929-2022). O cineasta suíço que fez de Lisboa 'A Cidade Branca'"

No Jornal de Notícias:

- "Radares apanham mais de mil aceleras por dia"

- "Longa e lotada estrada real"

- "Centros de explicações com procura já aos níveis anteriores à pandemia"

- "Financiamento. Exigido esforço para câmaras mais pobres"

- "Benfica. Atual diretor do F.C. Porto escolheu emails para divulgar na televisão"

- "Porto. Heliporto do S. João a funcionar em abril"

- "Sinistralidade. Cinco mortos em quatro acidentes"

- "Liga dos campeões. Calendário carregado obriga dragões e leões a recrutar no banco"

- "Rio Ave 2-3 Braga. Guerreiros de pedra e cal na vice-liderança do campeonato"

No Diário de Notícias:

- "Ucranianos sonham com viragem decisiva aos 200 dias de invasão"

- "Governo promete novas medidas contra criminalidade violenta"

- "Sylvie Figueiredo. 'A quantidade de cocaína é de tal ordem que os traficantes vão procurar todas as portas de entrada'"

- "Bernardo Futscher Pereira. 'Salazar não queria solução política para as colónias'"

- "A garantia de António Costa. PS 'dá a cara', não baixa os braços e quer 'lutar e vencer'"

- "Ensino superior. Portugal com um mestrado em Gestão no top 15 do mundo"

- "Diogo Ribeiro. Os números que explicam o enorme potencial físico do fenómeno da natação portuguesa"

No Inevitável:

- "Regresso às aulas marcado pela 'pandemia' da falta de professores"

- "Ucrânia finta Rússia em Kharkiv. A maré estará a virar?"

- "Rua de São Paulo. O patinho feio do Cais do Sodré"

- "Reformas. Eugénio Rosa acusa Governo de 'violar a lei das pensões'"

- "Javier Marías, nome maior da literatura espanhola, morre aos 70 anos"

- "Ensino Superior. Não foi preciso 19 para entrar em nenhum curso"

- "Mau tempo. Depressão Danielle coloca país sob aviso amarelo"

- "De volta à rotina? Oito exposições e espetáculos para a rentrée"

No Negócios:

- "Apoio de 2 milhões no gás chegará até 50 empresas"

- "Conversa Capital - Pedro Mota Soares - 'A regra das pensões tem de estar ligada ao ciclo económico"

- "10.500 prédios. Donos de devolutos com IMI agravado"

- "Não é só a OPEP. Há menos barris no mercado para maior procura"

- "Exportações para a Rússia em mínimos de 17 anos"

- "Investidor privado. Explicações: navegar entre escolhas em errar nas contas"

- "Imobiliário. Investimento em logística bate recorde"

No O Jogo:

- "Rio Ave-Braga 2-3 - Ninguém pára os guerreiros"

- "FC Porto. Evanilson dispara no arranque"

- "Perigo do Brugge vem de Vanaken"

- "Benfica. Schmidt deixa Rafa a brilhar"

- "Sporting. Trincão remata como nunca"

- "Andebol. Benfica bate Sporting no 2.º prolongamento - Champanhe vermelho na Supertaça"

- "Ciclismo. João Almeida fecha Vuelta em quinto"

- "Arouca-Boavista 1-2. Pantera espera leão no quarto"

- "Marítimo-Gil Vicente 1-2. Navarro serve estreia amarga a Henriques"

- "P. Ferreira-Casa Pia 2-3. Casa Pia agrava crise do Paços"

Na A Bola:

- "Isto não é futebol. Toda a história do menino obrigado a tirar a camisola no Famalicão-Benfica"

- "Liga. Este Braga tem ares de candidato"

- "Sporting. Trincão com ordem para atirar"

- "FC Porto. Pepe regressa na Champions"

- "Andebol. Benfica vence supertaça"

E, por fim, no Record:

- "Benfica. Prémio para Ramos. Vai renovar e ser aumentado"

- "Sporting. Trincão de olho no Mundial"

- "FC Porto. André salta barreiras"

- "Rio Ave-SP Braga (2-3): Minhotos não cedem"

- "Andebol. Encarnados erguem supertaça"

- "Hóquei em patins feminino. Águias vencem Elite Cup"