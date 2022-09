Morte da rainha Isabel II em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. O destaque é praticamente unânime nos jornais e semanários que hoje se publicam: a morte da rainha Isabel II. Eis as capas e os restantes destaques de primeira página.

A começar, com o semanário Expresso:

- "Regra de cálculo das pensões vai mesmo mudar"

- "Rainha Isabel II (1926-2022)"

- "Temido sai sem resolver dúvidas de Marcelo sobre SNS"

- "Líder parlamentar do PS exige reformas ao Governo"

- "BCE decide maior salto de sempre dos juros"

- "Economistas pedem mais apoios para carenciados e ajuda com crédito à habitação"

- "Cabaz de bens essenciais aumentou Euro20 em seis meses"

- "Governo quer lançar privatização da TAP este ano"

- "Uma história de sexo e contrabando: Como um diplomata português se tornou espião comunista"

- "2500 turmas com falta de professores a uma semana das aulas"

- "Francisco Assis quer debater pensões"

- "127 juízes não entregaram declaração"

- "Marcelo agradece ao Brasil"

- "Verão de 2022 foi o mais quente"

No Correio da Manhã:

- "Crédito à habitação. Juros da casa abatem no IRS"

- "Medida deverá ser alargada a contratos posteriores a 2012"

- "1926-2022 Isabel II. Rainha eterna"

- "Operações e consultas. Falhas graves com listas de espera"

- "Espancada até à morte. Jéssica queimada e agredida a pontapé"

- "Central maravilha. António Silva é o patrão para Schmidt"

- "Sporting mais rico. Sucesso de Amorim enche os cofres"

- "Parte duas costelas. Lesão deixa Otávio em risco para a Luz"

- "Triunfo na Suécia. Braga de Horta brilha na Europa"

- "Exaustão. Dois hospitalizados no curso de Comandos"

- "Tragédia no Marco. Pai e filho morrem em poço de sete metros"

No Público:

- "1926-2022: Isabel II: A rainha que andou de braço dado com a História e que assistiu ao declínio britânico"

- "Financiamento: Com a inflação e o PIB a abrandar, BCE acelera subida dos juros"

- "Saúde: Hospitais com dificuldades em encontrar enfermeiros"

- "Governo: Novo ministro da Saúde deve tomar posse no fim-de-semana"

- "Relatório: UE diz que Portugal tem de ser melhor a tratar o lixo"

- "Christiane Jatahy: A 'Odisseia' enquanto história global da migração"

- "PSD: Rui Rio deixa Parlamento mas não se vai reformar"

No Jornal de Notícias:

- "1926-2022: A Rainha"

- "Gás natural: Clientes fazem fila para aderir ao mercado regulado"

- "Taxa de juro: Prestações da casa podem disparar até ao final do ano"

- "Dark web: Piratas vendem segredos da NATO roubados a Portugal"

- "Porto: Câmara quer Centro Histórico só com peões"

- "Liga Europa: Braga alcança triunfo seguro e inédito na Suécia"

- "Revista Evasões: Oito propostas de refúgios para acabar o verão em descanso"

No Diário de Notícias:

- "O adeus à Rainha"

- "Entrevista DN-TSF: 'Ao invés do Governo ceder dinheiro, reduzir a carga de impostos, como IRS e IVA, seria mais eficaz'. No IRC, a CIP pede 'descida de dois pontos percentuais', diz o presidente, António Saraiva"

- "Taxas de juro: Subida pode agravar a prestação da casa até 150 euros"

- "Energia: Plano de poupança valerá mais 5% no corte de consumo de gás"

No Inevitável:

- "Salve Regina: Comoção na despedida de Isabel II. Carlos III é o novo rei de Inglaterra"

No Negócios:

- "Agências de 'rating' não temem pacote para a inflação"

- "Entrevista Yulia Tymoshenko: 'GNL pode ser alternativa ao gás russo'"

- "Município de Gaia rasga contrato com Endesa"

- "Salgado e ex-gestores do BES pagam coimas de 7,8 milhões"

- "#Os mais poderosos 2022: #01 [António Costa] O 'mata-borrão' conquistou uma maioria absoluta mas as crises têm-se somado"

- "Na biblioteca dos CEO: Os livros recomendados por João Bento e Luísa Ribeiro Lopes"

- "BCE só admite cenário de recessão se tudo correr mal"

- "ENSE e APA com mais poder para energia não falhar"

No Jornal Económico:

- "Rainha Isabel II (1926-2022): O fim de uma era"

- "Governo pede à ASAE que investigue margens das distribuidoras"

- "Bison Bank tem nova administração e avança com negócio de ativos digitais"

- "Entrevista: Governo de Cabo Verde já investiu 800 milhões de euros para compensar efeitos da guerra na Ucrânia [Ulisses Correia, primeiro-ministro de Cabo Verde]"

- "Seis anos de JE: Jornal Económico celebra sexto aniversário com grande conferência no ISEG no dia 16"

- "Macroeconomia: Banco Central Europeu decide maior subida dos juros, sem recessão à vista"

- "Angola: Constitucional rejeita recurso da UNITA e valida vitória do MPLA nas eleições"

- "Empresas: Milionário do Canadá cria primeira 'fintech' financeira para PME em Portugal"

No O Jogo:

- "Liga Europa: Malmo 0-2 Braga: Quinta a fundo"

- "FC Porto: Pepê é a solução"

- "Benfica: Grimaldo empurra a fasquia"

- "Sporting: 'Edwards é ainda mais forte em posse': Carlos Freitas contratou o inglês em 2019 e traça-lhe o perfil"

- "Marítimo: João Henriques oficializado"

No A Bola:

- "9 nada falso. Marcus Edwards apresenta melhor arranque que Sarabia"

- "Benfica. Hora de Musa"

- "FC Porto. Conceição segura Taremi"

- "Malmo-SC Braga (0-2): Imparáveis"

- "Marítimo. João Henriques apresentado"

E, por fim, no Record:

- "Amorim pára a festa. Mensagem forte ao plantel logo no balneário"

- "Benfica. Musa titular"

- "FC Porto. Taremi imune às críticas"

- "Malmo-SP Braga (0-2): Guerreiros vencem sem espinhas"

- "Isabel II 1926-2022"