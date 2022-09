Cortes nos salários da Função Pública é um dos destaques da imprensa de hoje

Bom dia. Os jornais de hoje, 14 de Setembro de 2022, apontam vários temas em destaque, mas um em particular se sobressai, os cortes na Função Pública para o próximo ano.

No Correio da Manhã:

- "Salários da função pública perdem 14%. Poder de compra em queda desde a troika"

- "Sporting-Tottenham (2-0): Rei leão em jogo épico"

- "FC Porto-Club Brugge (0-4): Escândalo no dragão"

- "Juventus-Benfica: 'Temos de ser bravos e acreditar', Schmidt confiante antes de exame contra colosso italiano"

- "Revela relatório da PJ. Águias ganham 488 mil euros com 'saco azul'"

- "Justiça investiga sete padres suspeitos de abusos sexuais"

- "Menos de 29 mil professores nas escolas em 12 anos"

- "Todos ilibados. Tragédia de Pedrógão sem culpados"

- "Dilúvio na Serra da Estrela e Oeiras. Caos e destruição"

- "Antigo governante. Gestor do Hospital de S. João é o novo patrão do SNS"

- "No Tribunal de Santarém. GNR julgado por ataque a meninas menores"

- "Acidente fatal em Braga. Mulher cai ao rio quando ia trabalhar"

- "Jean-Luc Godard. Génio do cinema morre em suicídio assistido"

No Público:

- "1930-2022 Jean-Luc Godard. Depois de ser imortal, decidiu morrer"

- "Apoio à viabilização criado durante a pandemia só ajudou sete empresas"

- "Pedrógão Grande. Julgamento acaba com todos os arguidos absolvidos"

- "Crise climática. ONU alerta para 'territórios desconhecidos de destruição'"

- "Liga dos Campeões. Sporting bate o Tottenham, FC Porto vergado no Dragão"

No Jornal de Notícias:

- "PSP apreendeu 75 armas dentro ou junto às escolas"

- "FC Porto-Club Brugge (0-4). Sporting-Tottenham (2-0): Desastre e magia"

- "Pedrogão Grande. Fenómeno climatérico leva a absolver todos os acusados"

- "Mau tempo. Tempestade arrastou carros e detritos dos incêndios"

- "Porto. Bolhão abre amanhã ao toque da sineta de Rui Moreira"

- "Saúde. Presidente do S. João escolhido para diretor do SNS"

- "Inflação. Função Pública perde até 284 euros no próximo ano"

- "1930-2022 Jean-Luc Godard. Morreu o revolucionário do cinema"

- "Benfica. Schmidt entrega favoritismo à Juventus em jogo de teste"

No Diário de Notícias:

- "Funcionários públicos vão perder até 284 euros por mês"

- "Entrevista à líder dos socialistas europeus, Iratxe García Pérez: 'Vamos trabalhar para tornar o Plano de Recuperação um instrumento permanente da UE'"

- "Poupar no consumo e taxar empresas: Von der Leyen explica medidas 'rápidas e coordenadas' para enfrentar subida de preços na energia"

- "Documentos secretos da NATO expostos. Ministério Público abre inquérito ao ciberataque na Defesa"

- "Fernando Araújo a gerir os hospitais. Novo CEO do SNS quer Saúde a mandar mais do que as Finanças"

- "Fiscalidade no OE2023. Ecossistema de startups e inovação pede quadro legal que atraia investimento"

- "Transparência em Lisboa. Moedas leva Canal de Denúncias a votos hoje, para arrancar ainda em setembro"

- "Reportagem em Londres. Até os irlandeses choram Isabel II: 'A Rainha aproximou-nos'"

- "Champions. Os pilares de uma vitória de sonho para o Sporting e a noite de terror do FC Porto"

- "Imposto sobre lucros inesperados divide PS e não entusiasma Costa"

No Inevitável:

- "Prestações da casa podem aumentar mais de 100 euros"

- "Pedrogão Grande. Cinco anos depois, tribunal absolveu todos os arguidos"

- "Mau tempo causa inundações de norte a sul"

- "Acabou a época deles. Portugal importa cada vez mais caracóis"

- "Jean-Luc Godard. O rebelde que amava o cinema como ninguém"

- "Ana Catarina Mendes. Críticas à 'caridadezinha' no fecho das jornadas do PS"

- "Televisão. Zendaya e Lee Jung-jae fazem história nos Emmys"

No Negócios:

- "Governo incorpora no ISP taxa que foi declarada ilegal"

- "Mineradores cripto portugueses obrigados a fintar perdas"

- "China aperta com a Fosun. Ativos em Portugal a salvo de venda"

- "Francesa Alstom abre centro no Porto à espera da alta velocidade"

- "Ministro das Finanças admite cortar custos para entrar em bolsa"

- "Inflação. Banca pede 'prudência' ao Executivo nos apoios à habitação"

- "Sustentabilidade. Infância condiciona o futuro profissional"

No Record:

- "Sporting-Tottenham (2-0): Brutal!. Paulinho e Arthur garantem vitória em final apoteótico"

- "FC Porto-Club Brugge (0-4): Escândalo no dragão"

- "Caso dos emails. FC Porto paga 1,6 MEuro ao Benfica"

- "Juventus-Benfica. 'Podemos vencer em todo o lado', Schmidt apela à coragem"

No A Bola:

- "Sporting-Tottenham (2-0): Viva o rei"

- "Leão magistral na Champions: Dois jogos, duas vitórias"

- "FC Porto-Club Brugge (0-4): Escândalo no dragão"

- "Juventus-Benfica: Teste de fogo"

- "'Não somos favoritos, mas podemos ganhar', Roger Schmidt"

E no O Jogo:

- "Sporting-Tottenham (2-0): Brilho Sombra"

- "Cabeça de Paulinho e magia de Arthur escreveram guião épico na Champions"

- "Amorim: 'Jogadores foram incríveis. Podem divertir-se, porque merecem'"

- "FC Porto-Club Brugge (0-4): Adeptos assobiaram equipa, só o treinador foi poupado"

- "Conceição: 'Temos de honrar o clube e dar uma imagem completamente diferente'"

- "Famalicão. SAD exige desculpas a Proença e ao Governo"

- "Juventus-Benfica. Milhões é com a águia: Italianos mais fortes no investimento, encarnados no equilíbrio das contas"

- "Schmidt: 'Não podendo ganhar, tentaremos o ponto'"