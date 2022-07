Marítimo perde batalha dos apoios para a equipa B

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 9 de Julho, vai para a batalha perdida pelo Marítimo, relativamente aos apoios para a equipa B. A SAD exige cerca de 900 mil euros, mas o tribunal rejeitou a pretensão. O processo foi interposto há nove anos, quando tanto o clube como o Governo Regional tinham outros presidentes, pelo que pode ainda ser alvo de recurso.

Em destaque, também, o trabalho dos Sapadores, que estão nas serras para “matar o fogo pela raiz”. As altas temperaturas que se fazem sentir este fim-de-semana motivaram o reforço de meios no Parque Ecológico, onde estão proibidas as fogueiras nas lareiras abertas. O vereador com o pelouro da Protecção Civil, Bruno Pereira, diz que a Câmara do Funchal “tem de vigiar aquilo que é seu.” Na edição de hoje do DIÁRIO conheça as recomendações deixadas pelas autoridades para estes dias de calor.

Em foco está, ainda, o regresso do Funchal Jazz Festival ao Parque de Santa Catarina, que regressa hoje para a sua segunda noite; o jantar de homenagem a Pinto da Costa na Madeira que contou também com os troféus do clube; e para os cinco madeirenses que precisam fígado ‘novo’ todos os anos.

