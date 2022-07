Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida fala em “participação massiva” ao buzinão

A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida organizou para a tarde desta sexta-feira um buzinão de protesto contra o aumento dos preços na Região. O protesto decorreu na Avenida do Mar e Comunidades Madeirenses, junto ao Parlamento Regional, e a Comissão “saúda todos os madeirenses que participaram” nesta acção.

Com os aumentos dos preços na Madeira e no Porto Santo colocam-se maiores dificuldades às populações, sem que o Governo Regional da Madeira se mostre capaz de fazer com que a Autonomia permita defender os direitos das populações. Fernão Rodrigues



O porta-voz da Comissão, Fernão Rodrigues, afirma que "o Governo Regional e o Governo da República propagandearam políticas que iriam servir para combater a escalada galopante dos preços, na realidade tais políticas não tiveram efeito prático." Dá como exemplo a redução do ISP, que "duas semanas após a aplicação da medida as margens de lucro das grandes empresas petrolíferas absorveram a redução do ISP e o consumidor final paga cada vez mais."

Refere, ainda, que "nos bens alimentares existem produtos que aumentaram 100% desde o início do ano e são as próprias autoridades regionais que referem que o cabaz de bens alimentares essenciais aumentaram 17% num ano."