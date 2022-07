A CDU desenvolveu, hoje, uma iniciativa política regional no Bairro da Nogueira, na Camacha, onde destacou o "desleixo" e "abandono", por parte do Governo Regional (GR), em relação à população do bairro.

No comunicado enviado pelo partido, o coordenador regional da CDU, Edgar Silva, afirmou que os governantes regionais "enganaram as populações dado que mentiram descaradamente quanto à prometida recuperação das casas que dependem do IHM, EPERAM", em 2021, uma situação que não aconteceu, e que o partido revela ser "uma verdadeira fraude".

No Bairro da Nogueira foram despejadas mais de 1.200 pessoas, num dos processos mais negativos de desintegração social promovida pelos governantes. Para além da falta de coordenação institucional e de cooperação política entre o Governo Regional e a Câmara Municipal de Santa Cruz no que se refere a este lugar social, no Bairro da Nogueira, os governantes negam todas as respostas de inclusão social e de participação cívica. Os governantes negligenciam tudo quanto deveria existir aqui de dinamização de um conjunto de actividades de promoção da educação, inclusão, formação e qualificação, dinamização comunitária, saúde, participação e cidadania". Edgar Silva, coordenador regional da CDU.

Edgar Silva, acusou o GR de "ter despejado centenas de famílias num gueto, numa situação de marginalização e de isolamento forçado".