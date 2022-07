PSD apresenta voto de congratulação a Francisco Gouveia pelos títulos alcançados

O Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação a Francisco Gouveia pelos títulos alcançados no Campeonato do Mundo, na modalidade de atletismo para atletas com Síndrome de Down.

Esta é uma forma de enaltecer o seu trabalho, bem como o do clube, técnicos, dirigentes, famílias e todos os responsáveis por mais este êxito desportivo, refere através de uma nota de imprensa.

Francisco Gouveia, do Clube Desportivo 'Os Especiais', voltou a demonstrar o seu valor nos palcos internacionais do desporto adaptado, tendo sido chamado, mais uma vez, à Seleção Nacional Portuguesa de Atletismo para atletas com Síndrome de Down". Grupo Parlamentar do PSD

O desportista participou no 6º Campeonato do Mundo que decorreu, no final do mês de Junho, na cidade de Nymburk, na República Checa.

O atleta madeirense voltou a alcançar excelentes resultados pela equipa das Quinas, conquistando a medalha de ouro nas distâncias de 200, 400, 800 e 1500 metros, 800 e 1500 metros marcha, salto em comprimento, a medalha de prata na prova de triatlo (100 metros, salto em comprimento e lançamento do peso) e a medalha de bronze no lançamento do peso, na categoria de mosaico". Grupo Parlamentar do PSD

Ao todo, foram sete medalhas que voltam a elevar o nome da Região além-fronteiras e aquilo que de melhor se faz no desporto adaptado. No ano em que o Clube Desportivo 'Os Especiais' celebra o seu 20º aniversário, a sua história continua a ser enobrecida pelas conquistas dos seus atletas". Grupo Parlamentar do PSD

De acordo com o Grupo Parlamentar do PSD, "a missão do clube é desenvolver e promover o desporto, tendo um papel fundamental na integração social e desenvolvimento pessoal de muitas crianças, jovens e adultos com deficiência".