Regional Absoluto de Ténis arranca esta sábado na Quinta Magnólia

O Campeonato Regional Absoluto 2022, prova rainha do calendário de Ténis Regional, arranca este sábado e vai decorrer até 17 de Julho, na Quinta Magnólia,

Com presença de 38 atletas, vai ser jogado o quadro de qualificação, algo que não acontecia há algum tempo, o que prova novo o crescimento exponencial da modalidade na Região.

Vão ser disputados, em ambas as vertentes, o Campeonato de Singulares, de Pares e de Pares Mistos. As primeiras rondas serão jogadas neste fim-de-semana sendo que as finais estão agendadas para o próximo. Os primeiros jogos do torneio estão agendados para este sábado, dia 9, às 9h30 da manhã.

Os actuais campeões, em singulares, são João Henrique Câmara (Ludens CM) e Mafalda Soua (CT Funchal).