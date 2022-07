“Figura incontornável da pintura em Portugal” expõe na Quinta Magnólia

O Centro Cultural da Quinta Magnólia acolhe, até 2023, a exposição ‘Travessia’ de Guilherme Parente. Uma exposição que contém a sua obra desde o início, ainda como bolseiro da Gulbenkian, até aos óleos de pincelada ousada, feitos agora. Também representa o desafio da travessia para a Madeira de todos estes quadros e do que vão permitir transmitir.

“Guilherme Parente é uma figura incontornável da pintura em Portugal, com grande reconhecimento internacional, e para nós é uma grande alegria poder apresentar este conjunto de obras no Centro Cultural da Quinta Magnólia”, disse o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, durante a abertura oficial da exposição, que contou com a presença das mais altas personalidades civis e militares da Região.

Guilherme Parente nasceu em Lisboa, em 1940. Do seu vasto percurso artístico conta-se, entre outros, o prémio Malhoa em 1975 e o prémio de pintura da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1989. Está representado no Ministério da Cultura, na Fundação Soares dos Reis, no Museu Nacional de Arte Contemporânea, na Fundação Calouste Gulbenkian e no Museu Machado de Castro.