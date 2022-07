Reforço da oferta em Saúde regista boa afluência dos utentes

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, o reforço no atendimento aos utentes no Serviço Regional de Saúde, com a abertura recente da urgência do Centro de Saúde do Bom Jesus para doentes pouco urgentes ou não urgentes, entre as 16 e as 24 horas, de segunda a sexta-feira.

Numa visita àquela unidade, a deputada Conceição Pereira sublinhou que esta medida revela a “capacidade que o Governo Regional tem de dar uma resposta pronta a todas as necessidades em termos de saúde na Região”.

“Não há dúvida que a abertura do serviço de atendimento urgente no Centro de Saúde do Bom Jesus foi uma mais-valia”, afirmou, realçando que, “além de aumentar a capacidade de resposta às pessoas, permite diminuir os tempos de espera ao nível de urgência hospitalar e que haja um atendimento nas situações verdadeiramente urgentes e que carecem de outra dedicação”.

Conceição Pereira referiu que, nestes 15 dias de funcionamento do novo serviço, tem havido uma boa afluência por parte dos utentes, lembrando, no entanto, que continuam a estar à disposição da população as consultas nos centros de saúde, tanto ao nível dos médicos de família como das consultas não programadas.

A deputada salientou que existem, assim, vários recursos que podem ser utilizados pela população e que permitem uma capacidade de resposta “com muita qualidade" do Serviço Regional de Saúde, sem “assistirmos ao caos que, por exemplo, está a acontecer ao nível nacional”.

De referir que, desde que entrou em funcionamento, o serviço de atendimento urgente do Centro de Saúde do Bom Jesus tem realizado entre 50 a 60 atendimentos por dia, com cerca 500 atendimentos até à data.