Restrições no lado da oferta podem causar mais pressão sobre preços

A implementação de restrições do lado da oferta da energia pode exercer uma pressão ascendente muito significativa sobre os preços, alertou hoje o diretor da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), no Fórum BCE, em Sintra.

Numa intervenção num painel sobre a volatilidade dos preços da energia e as fontes energéticas na Europa, Christian Zinglersen assinalou que, no que toca à energia, as medidas do lado da oferta ou as restrições do lado da oferta receberam demasiado foco nos últimos cinco, seis ou sete anos.

"Esse foco nas restrições do lado da oferta traz riscos. Isso foi bem evidente, na minha opinião, nas últimas perspetivas económicas do Fundo Monetário Internacional" (FMI), disse.

Para o responsável da ACER, as medidas do lado da oferta, se forem restritivas, "podem exercer uma pressão ascendente muito significativa sobre os preços e, portanto, serem inerentemente inflacionistas".

"Esta não é uma mensagem super popular para enviar", admitiu.

O BCE voltou a realizar em Sintra, no distrito de Lisboa, o seu fórum anual, este ano dedicado aos desafios para a política monetária num mundo em rápida mudança.

Após dois anos realizada por meios telemáticos devido à pandemia, a 'cimeira' de três dias regressa a Sintra de forma presencial, conforme anos anteriores.

O tema deste ano foi alterado para refletir os recentes desenvolvimentos globais e a 'cimeira' está a debater os desafios que a economia da zona euro enfrenta atualmente.