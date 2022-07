1.400 utentes já usufruíram do Balcão de Apoio ao Utente do IASAÚDE

Já foram realizados cerca de 1.400 atendimentos no Balcão de Apoio ao Utente, disponibilizado no Instituito de Administração da Saúde, IP-RAM, desde a sua abertura, que aconteceu em Abril deste ano.

Desses atendimentos realizados, 43% dos utentes solicitaram informações sobre o Serviço Regional de Saúde, 33% dos utentes procuraram esclarecimentos sobre os diferentes programas disponibilizados pelo Governo Regional, nomeadamente ‘Kit Bebé’, ‘+Visão Crianças’ e ‘Jovens e +Visão’, e 24% dos utentes recorreram a este serviço para informações sobre a ADSE.

Estes números têm vindo a crescer gradualmente, revelando assim a mais-valia no apoio que este serviço oferece e que passa por uma articulação mais eficaz entre o cidadão e a administração.

No Balcão de Apoio ao Utente o feedback tem sido positivo, sendo uma das vantagens apontadas pelos utentes a “rapidez no atendimento e a facilidade em obter esclarecimentos, sem necessidade de marcação prévia”. Desta forma, o Balcão de Apoio ao Utente permite garantir uma maior proximidade, através de atendimentos personalizados, com respostas céleres e adequadas às necessidades de cada utente.

O Balcão de Apoio ao Utente, disponível nas instalações do IASAÚDE IP-RAM, tem como objectivo principal prestar informações sobre os direitos e esclarecimentos, no âmbito dos serviços disponibilizados por este Instituto Público. Paralelamente, oferece informação e apoio sobre os programas ‘Kit Bebé’, ‘+Visão Crianças’ e ‘Jovens e +Visão’.

O Balcão de Apoio ao Utente está disponível no horário geral de atendimento do IASAÚDE, IP-RAM e não necessita de agendamento prévio.