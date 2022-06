Jovens com menos de 15 anos garantem majoração nos apoios da CMF ao desporto

Pedro Calado lançou elogios ao Clube Desportivo Nacional pela realização de mais um Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus e garantiu que o clube pode contar com o apoio do Município do Funchal para este tipo de eventos, uma vez que o mesmo se enquadra na política desportiva da autarquia.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal relembrou, na ocasião, que o seu executivo aprovou, recentemente, um novo regulamento de atribuição de apoios ao associativismo, que garante uma majoração na subvenção financeira às associações desportivas, tendo em conta o número de atletas com idade inferior a 15 anos, sendo que um dos objectivos da CMF é intensificar “a aposta na formação de jovens, no apoio e associações e clubes”, assim como na realização de eventos desportivos de âmbito nacional e internacional, até porque, “estes eventos têm um impacto muito positivo, não só na própria prática desportiva, mas também na promoção do próprio Funchal”.

O Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus decorre entre quinta e domingo no Complexo Desportivo do Nacional. Ao todo são 1.200 atletas, de 37 clubes, divididos por 86 equipas (32 delas de fora da Região), a lutar pelos 28 troféus, nos escalões sub7, sub9, sub11 e sub13.