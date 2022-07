Amanhã vai faltar água em Machico e no Porto da Cruz

Amanhã vai faltar água em alguns sítios das freguesias de Machico e do Porto da Cruz.

Em nota enviada à comunicação social, a ARM - Águas e Resíduos da Madeira dá conta de que, com vista à realização de trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Machico, procurando diminuir as perdas de água nas mesmas, será necessário proceder à interrupção do abastecimento de água potável em alguns sítios das freguesias de Machico e do Porto da Cruz.

No caso de Machico, com o corte a contecer entre as 23 horas de amanhã e as 5 da manhã do dia seguinte, serão afectados os seguintes locais: Cidade de Machico (Centro), Pé da Ladeira, Pontinha e Serra de Água.

No Porto da Cruz, também no mesmo horário, serão afectados os sítios das Casas Próximas e do Massapez.