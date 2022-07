Madeira SAD apresenta Aneja Beganovic

Tem 24 anos, é a mais recente contratação da equipa feminina do Madeira Andebol SAD. A eslovena que actua na posição de pivot vai ingressar no projecto madeirense a partir da nova temporada, um reforço que actuou nas últimas cinco temporadas no RK KRIM Mercador. Por parte da administração dos madeirenses liderada por Ricardo Pestana, 'esta é uma contratação que visa reforçar a equipa de modo a estar mais apta para as competições nacionais mas também internacionais, numa representação digna da Região Autónoma da Madeira e do andebol de Portugal.