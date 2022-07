Lucho Vega garante que Marítimo é "um passo grande passo na carreira"

O médio Lucho Vega, reforço oficializado pelo Marítimo na presente temporada, garantiu hoje que representar a camisola da equipa madeirense da I Liga de futebol é um "grande passo" na sua carreira.

"Estou a trabalhar muito e tenho como objetivo devolver a confiança que o mister [Vasco Seabra] depositou em mim. O Marítimo é um grande passo na minha carreira", destacou Lucho Vega, ressalvando que pretende que esta seja uma época de afirmação no patamar mais alto do futebol português.

O médio ofensivo, de 22 anos, que atuava na equipa de sub-23 do Estoril Praia, esteve cedido na primeira metade da época transata ao AD Alcorcón, que disputa a II Liga espanhola, regressando em janeiro para representar o plantel principal, alinhando em sete partidas oficiais.

O argentino, que fez toda a sua formação no River Plate, descreveu a sua passagem pelo escalão jovem dos estorilistas como "um passo de adaptação" no seu primeiro ano em Portugal.

"Correu muito bem, mas já faz parte do passado. Sou um jogador mais maduro e que gosta de jogar contra equipas grandes", adiantou o atleta que tem no meio campo o seu centro de ação, destacando ainda o contributo da passagem pela II Liga espanhola no seu crescimento.

Sobre o emblema insular, sublinhou que "já tinha conhecimento da grandeza" do clube, o que, juntamente à beleza da ilha da Madeira, foi mais que suficiente para o convencer a assinar.

"Já me tinham falado da grandeza do Marítimo, é um clube muito grande, o que acabei por confirmar quando cá cheguei. A ilha também é muito bonita e isso foi o que me motivou a vir para aqui", frisou o jogador que pretende "trabalhar muito e jogar o máximo possível".

Lucho Vega garantiu que já se sente adaptado e que foi bem recebido por todo o grupo, tendo ressalvado ainda a ideia de jogo vistosa de Vasco Seabra e a intensidade dos treinos.

"Estou a adaptar-me bem. Os treinos são muito intensos e estou a preparar-me muito bem para o arranque da época. O mister gosta de um jogo vistoso e é o que estou acostumado a fazer", adiantou uma das três novidades no plantel madeirense, que conta ainda com os médios defensivos, Rafael Brito e João Afonso.

No treino que decorreu esta quarta-feira no complexo desportivo do clube, em Santo António, esteve presente todo o plantel, à exceção de Bruno Xadas que apresenta sintomas gripais e o capitão Edgar Costa, positivo à covid-19.