Dívida referente às rendas em atraso corresponde a um milhão de euros, revela Augusta Aguiar

A administradora da Sociohabita, Augusta Aguiar, revelou que a dívida referente às rendas em atraso corresponde a um milhão de euros.

À margem da II Conferência Internacional de Bioética: Habitação, Cadastro, Registo e Notariado, que decorre, hoje, na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, adiantou que foi criado um gabinete de gestão das dívidas "para, em articulação com os inquilinos, negociar planos prestacionais, com valores acessíveis".

Augusta Aguiar disse ainda que a lista de candidaturas à habitação social, no município do Funchal, ascende a 2.198.

A administradora da Sociohabita referiu que no âmbito do programa 'Primeiro Direito' está contemplada a construção de 202 fogos.

"Dentro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), há um horizonte temporal até 2026, mas a previsão é de estarem concluídos até finais de 2025", revelou.