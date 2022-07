Torneio de hóquei em patins do São Roque mobiliza cerca de 200 atletas

O VII Torneio de Hóquei em Patins do Clube Desportivo São Roque, que decorre entre os dias 6 e 10 de Julho, no Campo do Encontro, foi apresentado hoje na sede do clube.

Esta competiição conta com a participação de 21 equipas, de três escalões de formação, num total de 200 atletas, cerca de metade integrando as 11 equipas oriundas de Portugal continental.

Na apresentação do evento, o presidente do São Roque, Renato Gouveia, salientou a importância desta iniciativa para o desenvolvimento desportivo e pessoal dos atletas da Região e em especial para os do clube, que assim têm a oportunidade de praticar a modalidade e conviver com jovens da sua idade, com uma realidade desportiva diferente. Ainda no âmbito desta apresentação, destacou o apoio do Governo Regional, da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de São Roque e da Associação de Patinagem da Madeira, bem como de algumas instituições privadas que, com o seu contributo, possibilitaram a concretização deste evento.

Seguidamente, o director regional de Juventude e Desporto, David Gomes, dirigiu-se às camadas jovens, incentivando-os à prática desportiva, de forma a cultivar hábitos saudáveis. Aquele responsável realçou, ainda, a importância de organizar o torneio na região, criando, desta forma, uma maior participação dos atletas regionais em provas de âmbito nacional.

O torneio começa nesta quarta feira, às 17 horas, e termina no domingo, às 13 horas, com a entrega de trofeus às equipas participantes.