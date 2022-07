Livro sobre património gastronómico das ilhas da Macaronésia apresentado amanhã

Será apresentada a 2.ª edição do livro 'Viagens à volta da mesa nas ilhas da Macaronésia. Itinerários turísticos do património gastronómico e vinícola', amanhã, 5 de Julho, pelas 17h00, no Museu Quinta das Cruzes.

A publicação, que contou na 1.ª edição com o apoio da Direcção Regional de Turismo, do Governo Regional dos Açores, é coordenada pelo investigador e historiador Duarte Nuno Chaves e conta com a colaboração de mais 23 investigadores, responsáveis pelos 19 capítulos que compõem esta obra. Da Madeira, contam-se os contributos de Cláudia Faria, Élia de Sousa, Graça Alves, Helena Rebelo, Isabel Paulina Gouveia, Paulo Ladeira e Rita Rodrigues.

A obra é da responsabilidade da editora açoriana, Letras Lavadas e a presente edição é apoiada pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura (Governo Regional da Madeira).

A apresentação de amanhã conta com a presença dos investigadores Duarte Nuno Chaves, Rita Rodrigues e Helena Rebelo e do secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.