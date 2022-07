Portugueses doaram 10.715,67 euros para ajudar os mais vulneráveis

A campanha solidária '1€ abem:', promovida pela Associação Dignitude, angariou mais de 8.000 donativos, no valor de 10.715,67 euros, que revertem na íntegra para o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.

A campanha decorreu de 16 a 25 de Maio, tendo desafiado os portugueses a doarem 1 euro a favor do Fundo Solidário abem:. O valor angariado permite ajudar cerca 107 pessoas em situação de vulnerabilidade, a aceder aos medicamentos essenciais à garantia da sua qualidade de vida e controlo de doenças.

A nível nacional, até Abril de 2022, o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento apoiou 28.067 beneficiários de 15.835 famílias, dos quais 13% são crianças.

A Associação Dignitude apresentou recentemente os resultados da Avaliação de Impacto Social do Programa abem:, que estimou que, contando apenas episódios de urgência e internamentos evitados pelo cumprimento das terapêuticas proporcionado pelo Programa através do apoio no acesso aos medicamentos, foram poupados mais de 15 milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde, entre Maio de 2016 e Dezembro de 2020.

É com uma enorme alegria que apresentamos estes resultados e uma vez mais agradecemos o apoio de todos quantos contribuem para esta causa. Infelizmente, muitas famílias têm grande dificuldade em fazer face às suas despesas de saúde, tendo muitas vezes que optar entre a compra de medicamentos e a compra de outros bens essenciais. Esta ajuda permite-lhes obter sem custos a sua medicação e o consequente cumprimento da terapêutica libertando-lhes, desta forma, os recursos para a aquisição de outros bens essenciais. Todos juntos conseguimos fazer a diferença e garantir o acesso digno ao medicamento imprescindível.” Maria de Belém Roseira, associada fundadora da Associação Dignitude

A qualquer momento é possível apoiar o Programa abem: através de:

- Transferência bancária para o IBAN: PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7

- MBWAY: 932 440 068

A Associação Dignitude, promotora do Programa abem:, emite recibos de donativo no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais. Para tal, os doadores devem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para [email protected]

Esta é uma iniciativa apoiada pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia.