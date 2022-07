Selecção portuguesa de basquetebol eliminada na qualificação para o Mundial de 2023

A seleção portuguesa de basquetebol foi hoje eliminada na primeira fase de qualificação europeia para o Mundial de 2023, depois de perder com a Hungria por 69-68, o quinto desaire noutros tantos jogos.

Em Budapeste, a seleção portuguesa, que ao intervalo já perdia por 40-31, foi derrotada pela Hungria no quinto jogo do Grupo E e vai terminar a 'poule' no último lugar, quando falta apenas uma jornada por disputar aos lusos, já sem possibilidade de apuramento.

Num grupo em que se qualificam os três primeiros para a fase seguinte, a França lidera com oito pontos (quatro vitórias em quatro jogos), seguida da Hungria, com os mesmos pontos mas mais um jogo, com Montenegro em terceiro com seis pontos (quatro jogos) e Portugal em último, com apenas cinco pontos (cinco jogos).