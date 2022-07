Mais de 30 corpos em decomposição encontrados em funerária nos EUA

Mais de 30 corpos, alguns em decomposição avançada, foram encontrados no interior de uma agência funerária em Jeffersonville, Louisville, ao sul do estado do Indiana, Estados Unidos da América, estando a polícia a investigar o caso.

A polícia de Jeffersonville foi chamada à Lankford Funeral Home and Family Center na sexta-feira à noite e encontrou 31 corpos, alguns "em estado avançado de decomposição", disse o major Isaac Parker.

Segundo disse a polícia, a autoridade do condado tinha alertado para um forte cheiro proveniente do edifício e, no interior, foram encontrados corpos "em diferentes lugares à volta do edifício".

Alguns dos corpos estavam na funerária desde março, disse Parker.

A polícia também encontrou os restos cremados de 16 pessoas.

"Era um cenário muito desagradável", disse Parker, indicando que "as condições não eram boas".

O dono da funerária está a ser interrogado pela polícia desde sexta-feira e está em andamento uma investigação, disse Parker.

Os restos mortais foram levados para o instituto de medicina legal do condado para identificação.

Uma mulher que enviou o corpo do irmão, que morreu em abril, para a agência funerária para cremação, disse à WHAS-TV que ainda está à espera dos restos mortais.

Tara Owen disse que quando entrou em contacto com o diretor funerário, ele respondeu que estava "a lidar com muita coisa no momento".