Turista vítima de queda socorrida no Cais do Sardinha

Uma turista francesa, vítima de queda na Ponta de São Lourenço, foi esta tarde, cerca das 16h15, resgatada, por via marítima, do Cais do Sardinha para o Cais da Quinta do Lorde, e daqui transportada de ambulância para unidade hospitalar no Funchal.

Com suspeita de fractura num braço, a vítima, uma mulher na casa dos 50 anos, foi recolhida no Cais do Sardinha pela embarcação salva-vidas do SANAS, que a transportou até ao Cais da Quinta do Lorde, onde uma ambulância de socorro dos Bombeiros Municipais de Machico, completou o resto da viagem até ao serviço de urgências.