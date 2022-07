Crise de asma motivou a única ida às urgências na noite de festa na Ribeira Brava

Uma jovem com dificuldade em respirar motivou o único transporte de socorro levado a cabo pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, durante a última noite das Festas de São Pedro na Ribeira Brava.

A vítima, na casa dos 20 anos, sentiu falta de ar quando decorria o concerto dos The Gift (cerca das 23h30) tendo sido prontamente assistida e encaminhada ao serviço de urgências do Centro de Saúde da Ribeira Brava pelos bombeiros que estavam de prontidão no arraial.

Esta caso de crise de asma resultou no único socorro relevante registado pelos bombeiros nesta que foi a quinta noite de festa na concorrida frente-mar da Ribeira Brava.

De resto, os operacionais mobilizados para fazerem o acompanhamento de perto das incidências desta que foi a última longa noite de festa, apenas acompanharam de perto alguns excessos.